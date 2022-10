Zarco è il più veloce in Australia, qualche difficoltà di troppo per Bagnaia nelle prime prove a Phillip Island

SportFair

Nella notte italiana sono andate in scena le prime due sessioni di prove libere del Gp d’Australia di MotoGP. Giornata complicata per Pecco Bagnaia che ha faticato a trovare la confidenza giusta in pista, soprattutto a causa del vento.

Il ducatista, al termine della seconda sessione di libere, si trova all’ottavo posto. Sorride invece Zarco, in testa alla classifica dei tempi, seguito da un pazzesco Bezzecchi e dalla sorpresa Pol Espargaro, il miglior pilota Honda della giornata a Phillip Island. Una classifica cortissima che promette spettacolo nella giornata di domani.

Si trova al quarto posto Fabio Quartararo, seguito da Vinales e Marc Marquez, mentre Aleix Espargaro è settimo. Nono alle spalle di Bagnaia invece Enea Bastianini, mentre a chiudere la top-10 è Jorge Martin.