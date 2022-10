La Yamaha mette pressione a Bagnaia: “come Valentino Rossi nel 2006…”

SportFair

L’attesa è altissima, la MotoGP è arrivata nella fase finale e nel gran premio di Valencia si deciderà ufficialmente il vincitore. Il netto favorito al successo è Pecco Bagnaia, in vantaggio di 23 punti su Quartararo. Il pilota della Ducati potrebbe accontentarsi anche del 14° posto, ma l’obiettivo è sempre quello di vincere o almeno ottenere un buon piazzamento.

La Yamaha può recriminare, il francese Quartararo non è stato in grado di gestire un vantaggio molto importante. La situazione è difficile, ma la Yamaha non ha intenzione di mollare. Il team principal Lin Jarvis ha ricordato un clamoroso precedente.

“Non si sa mai, è chiaro che dobbiamo vincere la gara e non sarà facile, potremmo anche essere sfortunati. Ma in questo sport tutto può succedere. Ricordo di essere andato a Valencia nel 2006 con Valentino Rossi, l’idea era che Vale vincesse la gara, ma è caduto e Nicky Hayden ha vinto il titolo. E’ un circuito molto difficile, tutto può succedere”.

Poi conclude: “dobbiamo essere contenti perché siamo ancora in gioco. Questo tracciato non è così facile per noi, ma Fabio è partito dodicesimo in griglia a Sepang e ha fatto terzo. Con un dito rotto è stato qualcosa di impressionante e credo che quella gara gli abbia dato fiducia. Vediamo cosa succederà”.