WhatsApp Down, malfunzionamenti in tutto il mondo

SportFair

Se non riuscite ad inviare messaggi su WhatsApp, è inutile che attivate il Wi-Fi, o al contrario attivate la rete dati. Non si tratta di un problema del vostro telefono o della vostra linea, l’App di messaggistica sta riscontrando malfunzionamenti in tutto il mondo.

Da almeno un’ora WhatsApp non funziona: sono tantissime le segnalazioni da tutto il mondo. Le segnalazioni in Downdetector non smettono di crescere e la maggior parte degli utenti si lamenta di non essere in grado di inviare messaggi soprattutto ai gruppi.