Wanda Nara, che frecciata a Mauro Icardi: “sono la sua rappresentate, mi manca scendere in campo al posto suo”

La battaglia traWanda Nara e Mauro Icardi non ha intenzione di cessare. I due, al termine di una lunga storia d’amore, non se le stanno mandando a dire e si lanciano continue frecciatine tra social e interviste.

Ai microfoni di Intrusos, programma argentino, la showgirl, ancora moglie e agente di Icardi, ha parlato proprio del suo ruolo: “il mio ruolo è trovargli il miglior contratto che può avere e oggi Mauro ha un contratto che più della metà dei giocatori della Nazionale (argentina) non ha, in termini di soldi. Sono la rappresentante di Mauro, l’unica. A volte ci sono gli intermediari, ma fino al trasferimento in Turchia ero l’unica. Come ho detto, mi occupo solo delle scartoffie e dei contratti, tutto il resto dipende da lui. L’unica cosa che mi manca è infilarmi le scarpe e scendere in campo”.

Un messaggio che nasconde una pungente frecciatina.