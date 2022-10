Wanda Nara e L-Gante allo scoperto: “siamo innamorati”

SportFair

La vita privata di Wanda Nara continua a scatenare tante reazioni. E’ finita la storia d’amore con Mauro Icardi, attuale attaccante del Galatasaray. Il calciatore ha provato a riconquistare l’ex moglie in qualsiasi modo ma tutti i tentativi sono andati a vuoto. E’ un momento molto difficile per Icardi, adesso dovrà tornare protagonista in campo.

Nel frattempo le ultime indiscrezioni su Wanda Nara e L-Gante hanno trovato conferma. “Ci siamo divertiti molto a girare il videoclip”, sono state le parole ai microfoni di Revista Caras, parlando della canzone di lui ispirata da lei, El ultimo romantico. “Mi sembra una persona molto buona, molto autentica e ha un cuore enorme”, dice Wanda Nara sul rapper. “Questo è semplice, mi ha sempre consigliato bene. E che altro posso dire? È anche molto brava, una brava persona. Queste tre caratteristiche sono quelle che spiccano di più e forse senza conoscerla non penseresti che sia così”, la risposta del rapper.

“Se sono innamorata? Sì, siamo innamorati”, ammette Wanda Nara. E lui: “sì”.

“Le critiche? La verità è che non ci do molto peso. Le leggo, rido, a volte le mando ai miei amici perché si superano sempre nelle cose che dicono. Cerco di non farmi influenzare, mi interessa solo quello che pensano le persone che mi conoscono davvero e le persone che hanno un buon cuore e non vogliono farmi del male. Nessuno può parlare male di me perché non io sono quello che dicono”, conclude Wanda Nara.

Chi è L-Gante

Nato in Argentina il 5 aprile 2000, è un rapper e ha raggiunto molto successo a partire dal 2020. E’ molto seguito sul profilo Instagram, i singoli più famosi sono Bar, Malianteo 420, Combi Nueva, fino ad arrivare a “El ultimo romantico”, proprio con Wanda Nara come protagonista. In passato ha avuto una relazione con Tamara Baez, dalla quale ha avuto una figlia di nome Jamaica.