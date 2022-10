Wanda Nara bacia L-Gante? Smentita con pesante affondo ad Icardi

La telenovela Wanda Nara-Mauro Icardi sembra destinata a non terminare mai. La rottura tra la showgirl argentina ed il calciatore del Galatasaray, ex Inter e PSG, è iniziata diversi mesi fa quando Wanda ha scoperto un presunto tradimento del marito con l’attrice connazionale La China Suarez.

Wanda Nara ha voluto dare una seconda opportunità al marito, ma dopo un breve tempo in cui tutto sembrava tornato a risplendere tra i due, (almeno così volevano far credere loro con foto di coppia e di famiglia sui social), è arrivata la rottura definitiva.

Tanti, tantissimi i rumors su Wanda e Mauro: lei attualmente è in Argentina per uno show televisivo, lui in Turchia, ma tramite interviste e social non se le mandano a dire. La showgirl ha ufficializzato proprio nelle sue Storie Instagram la separazione (quella legale è ancora in corso, o così sembra), dal marito, mentre lui ha in un primo mento negato tutto per poi iniziare a sparlare di lei.

Adesso sembra anche che l’abbia raggiunta in Argentina, dove però è stato fermato dalla sicurezza dell’hotel dove alloggia Wanda, forse per tentare di ricucire con la showgirl.

Wanda Nara con L-Gante

Intanto, circolano foto di una serata in discoteca della showgirl argentina con L-Gante, rapper argentino che proprio negli ultimi tempi ha girato il videoclip di una sua canzone in compagnia dell’ormai ex di Mauro Icardi, in atteggiamenti molto intimi.

I due sembra che si bacino, ma Wanda Nara ha voluto smentire, lanciando ancora una volta una pesante frecciatina a Mauro Icardi: “non mi stavo baciando con lui però sì, è vero che ero in quel luogo. Generalmente vado dove e sto con chi sono felice senza dar importanza ai commenti degli altri. Posso assicurare che quella serata ero più felice rispetto ad altre passate in Europa“, ha scritto la showgirl sul suo profilo Twitter.