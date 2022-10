Wade pazzo di sua figlia: il gesto per proteggere la sua Zaya

SportFair

Dwyane Wade è molto legato alla sua famiglia e fa il possibile per proteggere i suoi cari. L’ultima mossa della leggenda dell’NBA è per la figlia Zaya.

Wade ha deciso di limitare i commenti sulla pagina Instagram della figlia per proteggere la sua salute mentale. Forse non tutti sanno che Wade è sposato con l’attrice e cantante Gabriele Union dal 2014 e ha quattro figli. Uno di questi, nato dal suo precedente matrimonio, nato Zion, si è identificato come transgender e ha cambiato il suo nome in Zaya.

Nell’agosto di quest’anno, Wade ha fatto un altro passo per soddisfare i desideri di sua figlia e ha presentato ufficialmente la domanda per cambiare legalmente il suo nome e sesso. Tuttavia, la leggenda dell’NBA sta anche cercando di proteggerla dai messaggi di odio che riceve ogni giorno sui social.

Per questo motivo ha deciso di limitare i commenti sulla pagina Instagram di sua figlia Zaya per proteggerla da troll e hater che lasciano commenti negativi. “Per la salute mentale e la privacy di Zaya abbiamo deciso di non consentire l’odio nei suoi commenti“, ha detto Dwyane della figlia di 15 anni.

“Per quanto mia figlia sia fortunata ad avere genitori che la supportano, ho ancora paura ogni volta che esce di casa. E non solo per la violenza armata, ma anche per il modo in cui la gente la percepisce in questo mondo“, ha ammesso Wade all’inizio di giugno all’evento “Time 100 Summit” tenutosi a New York.