Una zampata di Vlahovic regala il derby alla Juventus: il Torino ko nel finale e Allegri respira

Il Derby delle Mole rilancia la Juventus, almeno per la qualificazione in Champions League. Continua il programma della decima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Torino e Juventus in una partita che non ha bisogno di presentazioni. La squadra di Massimiliano Allegri ha confermato i problemi, ma è scesa in campo con maggiore cattiveria ed è riuscita a concretizzare nel finale.

La compagine di Juric ha giocato nel complesso una gara attenta, la Juventus è stata pericolosa solo qualche tiro da fuori e su palla inattiva. Allegri si affida al doppio centravanti, in campo Kean e Vlahovic, a centrocampo McKennie e Locatelli. Il Torino risponde con Vlasic alle spalle di Radonjic e Miranchuk.

Nel primo tempo solo una grande occasione per la Juventus, tre tiri in porta dei bianconeri e il portiere Milinkovic si salva. Nella ripresa il tema dell’incontro non cambia, qualche occasione da una parte e dall’altra con i portieri reattivi. La partita sembra indirizzata verso lo 0-0, al 74′ arriva l’episodio che decide il match: angolo dalla destra, Danilo svetta e allunga il pallone sul secondo palo, si fionda Vlahovic e sigla il vantaggio. Nel finale il Torino non ha la forza di reagire. Finisce 0-1, la Juventus sale a 16 e si avvicina alla zona Europa.