Villeneuve attacca Stroll per l’incidente con Alonso: “è patetico”

SportFair

L’ultimo gran premio del campionato di Formula 1 non è stato per nulla banale, la gara negli Stati Uniti è stata spettacolare dal primo all’ultimo giro. Sainz non è riuscito a confermare la pole position, si è fatto superare in partenza da Verstappen ed è stato costretto al ritiro dopo un contatto con Russell. La vittoria è stata conquistata dal pilota olandese, già ufficialmente campione del Mondo.

Il pilota della Red Bull ha dominato la gara, solo un problema al pit-stop ha messo in dubbio la vittoria. Verstappen è stato poi autore di grandi sorpassi su Leclerc e Hamilton. Al secondo posto si è classificato il pilota della Mercedes, al terzo posto il monegasco. Il pilota della Ferrari è stato autore di una grande rimonta dalla dodicesima posizione, Leclerc è riuscito a confermare ancora una volta il talento enorme. E’ ancora apertissima la corsa al secondo posto con Leclerc e Perez i principali candidati a giocarsi il ruolo di vice-Verstappen.

Durante la gara si sono registrati momenti di grande paura per un brutto incidente tra Stroll e Alonso. Una manovra del canadese è stata molto pericolosa, la vettura dello spagnolo è decollata e il rischio è stato enorme. Fortunatamente non si sono registrate conseguenze per l’ex Ferrari ed è addirittura riuscito a tornare in pista.

La manovra di Stroll ha fatto infuriare anche Jacques Villeneuve, ex pilota e adesso opinionista. “Dovrebbe essere sospeso per una gara. Stroll, è patetico ed estremamente pericoloso”, sono le parole riportate dal sito gpblog.com. “Le penalità in pista non bastano quando si pone fine alla gara di un altro pilota peraltro mettendone a rischio l’incolumità. La manovra era intenzionale: la poca severità dei commissari è totalmente inaccettabile”, conclude l’ex campione del Mondo di Formula 1 nel 1997 e vincitore della 500 Miglia di Indianapolis e del Campionato CART nel 1995.