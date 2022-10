Pilota di Moto3 picchiato dai meccanici del suo team: il VIDEO finisce sui social, il racconto di Booth-Amos

SportFair

Sui social stanno girando da diverse ore immagini sconvolgenti. Un meccanico del team CIP Greenpower colpisce ripetutamente e con violenza un suo pilota, precisamente Booth Amos.

L’episodio è accaduto in Thailandia, ma risale al 2019, come affermato anche dallo stesso pilota, che non è più un pilota di Moto3, ma che gareggia nella Supersport 300.

“Il video che è apparso risale Gran Premio della Thailandia del 2019. Quell’anno ci sono stati molti problemi con la squadra di cui non si è mai parlato, e io sono rimasto in silenzio solo per cercare di mantenere il posto per la stagione 2020, dato che il mio sogno era quello di rimanere in quel paddock. È successo dopo la gara, quando la mia moto si è rotta per un errore del meccanico, e mi è stato chiesto di non dire nulla e di stare zitto. Non l’ho mai detto a nessuno, nemmeno alla Dorna e al mio management di allora. È solo una delle cose che sono successe quell’anno. La gente non sa cosa succede dietro lo schermo della TV“, ha dichiarato Booth Amos.