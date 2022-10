Semafori spenti a Phillip Island: Espargaro e Quartararo subito a caccia di Bagnaia | VIDEO

L’attesa è terminata! I piloti della MotoGP si sono schierati in griglia a Phillip Island è hanno dato ufficialmente il via al Gp d’Australia.

Ottima partenza di Jorge Martin e Marquez, così come anche Quartararo ed Aleix Espargargano sono partiti in maniera splendida, risucchiando Pecco Bagnaia. Il ducatista, però, ha recuperato posizioni immediatamente, riprendendosi il suo terzo posto di partenza e andando così a cercare Marquez e Martin.

🏁 LIGHTS OUT IN PHILLIP ISLAND! 🏁@88jorgemartin leads as @PeccoBagnaia is slow off the line! 😱#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/FtupiSbWyj

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 16, 2022