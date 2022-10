Scene drammatiche dal campo da tennis: padre allenatore picchia brutalmente la figlia tennista

SportFair

Arrivano dalla Serbia della immagini sconcertanti. Igor Juric ha condiviso sui social un video davvero inquietante, che mostra la brutalità di un padre allenatore nei confronti della figlia tennista.

Le immagini mostrano la violenza con cui il padre si accanisce nei confronti della giovane ragazza. L’uomo prima prende a cancli nello stomaco la figlia, poi inizia a colpirla duramente alla testa. La giovane si siede poi in panchina e il padre la prende dal braccio, la trascina e la fa cadere a terra, per poi ricomincare a prenderla a calci nello stomaco.

La prima Procura di base di Belgrado ha ora annunciato che l’identità del padre è stata accertata. Come notano, si tratta di cittadini cinesi con residenza temporanea in Serbia. “Dato che il padre, sospettato di aver commesso il reato di violenza domestica, non è a disposizione delle autorità statali, è stata avviata una perquisizione per ordine del sostituto di turno. Quando e se verrà trovato, la procura provvederà immediatamente adottare le misure necessarie per l’ulteriore azione penale, e di cui il pubblico sarà informato“, si legge nell’annuncio dell’accusa.