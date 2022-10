Bagnaia balza subito avanti: il video della partenza del Gp della Malesia

SportFair

L’attesa è terminata, il Gp della Malesia, primo match point iridato per Pecco Bagnaia è iniziato. I piloti si sono schierati in griglia di partenza e hanno dato il via al round di Sepang. Jorge Martin, partito dalla pole position, è riuscito a mantenere la prima posizione. Bagnaia, a caccia del successo iridato, è stato autore di una fantastica partenza.

Partito dalla terza fila, dalla 9ª casella in griglia, Bagnaia è riuscito a balzare subito al secondo posto, alle spalle proprio del collega spagnolo della Pramac. Alle spalle di Bagnaia un ottimo Enea Bastianini, seguito da Marc Marquez e da Quartararo, anche lui autore di una buona partenza.