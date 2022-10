SuperMax Verstappen vince il GP degli USA, Hamilton sfiora l’impresa e Leclerc sul podio

SportFair

Tantissime emozioni nel nuovo gran premio di Formula 1, la gara negli Stati Uniti ha regalato colpi di scena dal primo all’ultimo giro. Max Verstappen è già campione del Mondo, ma non ha intenzione di fermarsi. E’ ancora apertissima la corsa per il secondo posto con Perez e le due Ferrari in grado di togliersi ancora soddisfazioni. Anche le Mercedes sono in grande ripresa.

Emozioni già in avvio: Sainz sbaglia la partenza, molto bene invece Verstappen che si porta al primo posto. Il pilota della Ferrari è sfortunato nel contatto con le Mercedes ed è costretto al ritiro. L’olandese della Red Bull si ritrova in vetta e prova a gestire. Iniziano i primi pit stop, poi la Safety car per il testacoda di Bottas.

Brutto incidente tra Alonso e Stroll, l’auto dello spagnolo decolla. L’ex Ferrari torna in pista, fortunatamente senza conseguenze. Bellissimo duello tra Leclerc e Perez, il sorpasso del monegasco è fantastico. Pit-stop lentissimo per Verstappen che perde tanti secondi. L’olandese non si demoralizza e sorpassa prima Leclerc e poi Hamilton.

Verstappen vince il gran premio degli Stati Uniti e conferma una stagione strepitosa. Secondo Hamilton, sul podio anche Leclerc (terzo). Poi Perez e Russell.

Le dichiarazioni

Verstappen: “è stata una vittoria molto sudata, perché il pit-stop è stato più lungo e ho dovuto lottare per tornare davanti. Ho dato tutto oggi. È un weekend molto difficile per noi e dedichiamo ovviamente questa vittoria a Dietrich. L’unica cosa che potevamo fare oggi è vincere. Lui era fondamentale per il team e volevamo regalargli un bel risultato oggi”.

Hamilton: “è sempre bello gareggiare qui davanti a un pubblico fantastico. La squadra ha fatto un grande lavoro e portato un nuovo pacchetto di aggiornamenti qui. Io ho dato tutto quello che avevo, ma Verstappen era più veloce. Grande gara la sua e sincere condoglianze alla Red Bull”, il riferimento è alla scomparsa del fondatore della Red Bull, Dietrich Mateschitz.

Leclerc: “sono soddisfatto per certi versi della gara: essendo partito dodicesimo è un buon risultato il podio, ma per come è andato il tutto, è stato un po’ deludente. Il passo era buono ma abbiamo avuto troppo degrado alle gomme, dovremo lavorare su questo aspetto. La gara è stata dura, ancor di più con il degrado, è stata una bella lotta con Perez prima e Verstappen poi”.