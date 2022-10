Verstappen meglio di Schumacher, nessuno come lui! 14 vittorie in stagione: il GP del Messico è suo

SportFair

Max Verstappen non si ferma più! L’olandese della Red Bull, due volte campione del mondo, ha conquistato oggi in Messico la sua 14ª stagione, diventando il pilota con più vittorie stagionali di sempre.

Nessuno come Max! Verstappen è riuscito a fare meglio di Schumacher e Vettel, fermi a 13 vittorie stagionali. La gara di oggi dell’olandese è stata impeccabile: il campione del mondo, partito dall apole position, ha dominato da subito e per gli avversari non c’è stato nulla da fare.

Ancora un secondo posto per Lewis Hamilton, che ha tagliato il traguardo alle spalle di Verstappen, terzo invece il padrone di casa, Sergio Perez, che non è riuscito a vincere davanti al suo pubblico.

Quarto posto per George Russell, seguito dalle Ferrari di Sainz e Leclerc.

Le parole dei top-3

Verstappen: “sicuramente la partenza mi ha aiutato molto per il resto della gara, mantenere la testa dopo la curva 1. Eravamo con una strategia diversa rispetto alle altre macchine, abbiamo dovuto gestire le gomme ma siamo riusciti a farle funzionare. E’ stata una stagione incredibile finora, ce la stiamo sicurametne godendo e cercheremo di vincere ancora“.

Hamilton: “questo pubblico è stato fantastico. E’ un po’ imbarazzante sentire questi fischi, io ho una grande passione per il Messico. E’ stato difficile spingere sin dall’inizio, la Red Bull è stata molto forte. Non sono sicuro che fosse la gomma giusta la dura, andava bene col primo stint ma poi non si è bilanciata bene”.

Perez: “io ho fatto del mio meglio oggi in partenza, ho spinto a tutta, purtroppo siamo usciti leggermente in pista e ci ha impedito di superare Lewis. Ho dovuto accontentarmi del terzo posto. Abbiamo visto quanto fosse difficile superare oggi, pensavamo di essere più vicini ma non è andata bene. Volevo di più oggi ma questo podio è comunque speciale”.