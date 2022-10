Verstappen taglia corto sul caso Budget Cap: “è una questione che riguarda il team”

SportFair

E’ tutto pronto a Suzuka per un nuovo weekend di gara di Formula 1. Domenica Max Verstappen potrebbe festeggiare il suo secondo titolo iridato, in attesa di sapere cosa comunicherà la FIA, lunedì, sul caso budget cap, che ha creato scompiglio nel paddock dalla scorsa settimana.

Proprio di questa fastidiosa vicenda ha parlato oggi l’olandese della Red Bull: “le speculazioni sul Budget Cap non mi infastidiscono: è una questione che riguarda il team, io posso solo concentrarmi sulla guida. Non posso aggiungere altro, aspettiamo lunedì“.

Non è mancato poi un commento sul weekend di gara del Giappone: “siamo stati lontani da qui per molto tempo, ma Suzuka è un posto stupendo per correre perché i tifosi danno una spinta speciale, sono pazzi nel senso giusto e hanno una grande passione. Vincere qui il titolo sarebbe speciale, ma se il Mondiale non dovesse arrivare a Suzuka, arriverà nella prossima gara, ad Austin. L’importante è massimizzare il tutto dopo un GP di Singapore non facile per i pochi giri nel venerdì bagnato e alcuni problemi: è stato l’esempio di come non vogliamo che vada un week end di gara, ma l’importante è di aver imparato la lezione e capito”.