Verstappen sbotta: “avevamo finito la benzina, non è accettabile. La gara è compromessa”

Le qualifiche di Formula 1 non sono state banali. Il ferrarista Leclerc ha conquistato la pole position e dovrà confermarsi anche in gara, grandi protagonisti anche Perez e Hamilton. Brutto passo falso per Max Verstappen, costretto a partire dall’ottava posizione. L’olandese è ancora in corsa per vincere il Mondiale già in questo weekend, ma la situazione si è complicata dopo le qualifiche.

Lo stesso Verstappen ha svelato il motivo dei problemi della sua Red Bull. “Avevamo finito la benzina, se avessi completato quel giro non avrei avuto abbastanza benzina in macchina, sono cose che bisogna controllare in Q3, ma così non è stato ed è per questo che abbiamo abortito anche il giro precedente, ma io non vedo il livello di carburante. Non è bello, quando commetto io un errore non è accettabile nemmeno, ma da entrambe le parti dobbiamo cercare di fare il meglio, quello che è successo oggi non dovrebbe accadere. La gara è compromessa, qui non è come Spa dove si supera facilmente, domani sarà una gara frustrante per me e mi troverò dietro tante macchine”.