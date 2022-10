Verstappen lascia le briciole agli avversari, è pole anche in Messico!

SportFair

Sono arrivate nuove indicazioni in vista del gran premio di Formula 1 in Messico, si sono concluse anche le qualifiche. Le Mercedes si sono confermate molto competitive e in grado di lottare anche per la vittoria. Ovviamente una delle favorite è la Red Bull, occhio anche alla Ferrari.

Max Verstappen si è già laureato campione del Mondo, è stato un risultato ampiamente meritato. E’ lotta aperta per la seconda posizione, Leclerc è leggermente in vantaggio su Perez. Le prove libere hanno messo in evidenza Russell, il pilota della Mercedes è stato il più veloce.

Nelle Q1 il tempo più veloce è stato di Lewis Hamilton, eliminati: Schumacher, Vettel, Stroll, Albon e Latifi. Nel Q2 il più veloce è stato ancora una volta il britannico della Mercedes, poi Sainz. Eliminati: Ricciardo, Zhou, Tsunoda, Gasly e Magnussen.

Spettacolo nel Q3. La pole position è stata conquistata da Verstappen, poi le Mercedes di Russell e Hamilon. Quarto Perez, in difficoltà le Ferrari di Sainz e Leclerc.

La griglia di partenza in Messico

1ª fila: 1. Verstappen, 2. Russell

2ª fila: 3. Hamilton, 4. Perez

3ª fila: 5. Sainz, 6 Bottas

4ª fila: 7. Leclerc, 8 Norris

5ª fila: 9. Alonso, 10. Ocon