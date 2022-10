Perez sogna la vittoria nel suo Messico, ma Verstappen non ha intenzione di aiutarlo: “voglio ancora vincere”

SportFair

E’ tutto proto in Messico per un nuovo round della stagione 2022 di Formula 1. Max Verstappen arriva in terra messicana reduce dalla vittoria ad Austin e non sembra intenzionato a smettere di vincere.

L’olandese della Red Bull vuole chiudere in bellezza una stagione per dimostrare di meritare il suo titolo di campione del mondo, e questa sua fame di vittoria potrebbe creare delle antipatie all’interno del team.

Sergio Perez, infatti, sogna la sua prima vittoria in Messico, il suo Paese d’origine, ma dovrà vedersela col suo compagno di squadre per raggiungere il suo obiettivo.

Una vittoria, per il 32enne messicano, utile anche per la sfida per il secondo posto iridato con Leclerc.Verstappen, però, non sembra intenzionato a concedere regali: “beh, sa cosa deve fare per finire secondo, deve finire davanti a Charles. Come squadra, cerchiamo sempre di essere primi e secondi e come pilota voglio vincere più gare. Voglio ancora vincere le gare, quindi sono qui per fare il meglio che posso. È un po’ più rilassante, ma so che una volta seduto in macchina voglio sempre il meglio“, ha dichiarato il due volte campione del mondo.

Verstappen ha un motivo in più per vincere domenica: col successo al GP del Messico conquisterebbe la sua 15ª vittoria stagionale, superando così il record di 14 di Vettel e Michael Schumacher.