Verstappen-Leclerc show al via, Sainz out! Il VIDEO della partenza del GP del Giappone: subito bandiera rossa

SportFair

Come da previsioni, la pioggia è arrivata a scombinare i piani a Suzuka. La pista bagnata e la pioggia, però, non sono così fastidiosi da rendere la partenza del Gp del Giappone pericolosa, per questo la Race Direction non ha ritenuto opportuno rinviare il via.

Con Verstappen in pole, seguito da Leclerc e Sainz, dunque, il Gp del Giappone è partito regolarmente. Grande partenza del monegasco della Ferrari, che ha subito affiancato Verstappen, che oggi si gioca il suo secondo match point. L’olandese della Red Bull, on molto coragio, ha spinto molto per portarsi nuovamente in testa e, dunque, mantenere il suo primo posto.

Partenza, però, disastrosa per divesi piloti: Sainz, infatti, p uscito di pista, così come anche Albon e Vettel. Dopo l’ingresso in pista della safety car, al secondo giro la Race Direction ha optato per la bandiera rossa.