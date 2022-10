Confermata la pole di Verstappen a Suzuka: la griglia di partenza del GP del Giappone

SportFair

Sono andate in scena questa mattina le qualifiche del Gran Premio del Giappone. Domani Max Verstappen si gioca il suo secondo match point: in caso di vittoria con giro veloce sarà campione del mondo per la seconda volta consecutiva, e, intanto, oggi, si è avvicinato al suo obiettivo, conquistando la pole position.

L’olandese della Red Bull ha chiuso davanti a tutti le qualifiche di Suzuka, lasciandosi alle spalle le Ferrari di Leclerc e Sainz, ma dovrà andare dai commissari poichè finito sotto investigazione per aver ostacolato Lando Norris nel Q3.

Dopo aver ascoltato Verstappen e Norris, i commissari hanno deciso di optare solo per una reprimenda, senza penalizzare l’olandese, che quindi domani partirà dalla prima casella.

La griglia di partenza del Gp del Giappone

1ª fila: 1. Verstappen, 2. Leclerc

2ª fila: 3. Sainz, 4. Perez

3ª fila: 5. Ocon, 6. Hamilton

4ª fila: 7. Alonso, 8. Russell

5ª fila: 9. Vettel, 10. Norris

6ª fila: 11. Ricciardo, 12. Bottas

7ª fila: 13. Tsunoda, 14. Zhou

8ª fila: 15. Schumacher, 16. Albon

9ª fila: 17. Gasly, 18. Magnussen

10ª fila: 19. Stroll, 20. Latifi