Uno-due Mercedes nelle FP3 in Messico: Russell e Hamilton in testa

La Formula 1 è scesa in pista per le FP3 in Messico, nuovo appuntamento del campionato. La stagione è ancora in grado di regalare emozioni, è apertissima la corsa al secondo posto con Leclerc in leggero vantaggio su Perez. Il primo posto si è già deciso da tempo con il successo di Max Verstappen, la Red Bull ha conquistato matematicamente anche la classifica costruttori.

Nei primi minuti subito problemi per Zhou che rientra ai box. Entra il pista Leclerc e piazza il miglior tempo, poi superato da Sainz e Russell. Testacoda per Mick Schumacher, in pista anche Verstappen che conquista subito la vetta. Nel finale si registra lo scatto delle Mercedes, a sorpresa in testa alle Fp3. Primo Russell e poi Hamilton. Al terzo posto Verstappen, poi il ferrarista Leclerc. Chiudono le prime 6 posizioni Perez e Sainz.