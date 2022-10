Tutto fermo a Buriram: riviata la partenza del Gp della Thailandia di MotoGP

SportFair

Dopo un weekend sereno e soleggiato e arrivatala tanto temuta pioggia a Buriram. A poche ore dalle gare delle tre categorie, il maltempo è arrivato a minacciare il Gp della Thailandia. La gara di Moto2 è stata interrotta per le condizioni avverse e, adesso quella di MotoGP slitta.

Il via della gara della categoria regina è rimandata a causa delle condizioni meteo. A Buriram, infatti, la pioggia continua a scendere incessantemente e non si hanno ancora indicazioni e informazioni sull’orario. Si attende che passi l’attuale perturbazione per poi valutare le condizioni della pista.