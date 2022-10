La Tre Valli Varesine 2022 è di Pogacar: vittoria in volata su Valverde e Higuita, tentativo nel finale di Nibali

SportFair

Arrivo in volata alla Tre Valli Varesine 2022, è andato in scena un testa a testa per la vittoria, a contendersi il primo posto Tadej Pogacar e Alejandro Valverde che si è concluso con il trionfo dello sloveno. Penultima gara della carriera per Vincenzo Nibali che si è fatto vedere nel finale e ha chiuso comunque con un buon tempo.

Dieci i fuggitivi della prima ora: Daryl Impey (Israel – Premier Tech), Mathias Vacek (Trek – Segafredo), Quinten Hermans (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Samuele Zoccarato (Bardiani-CSF-Faizanè), Johan Meens (Bingoal Pauwels Sauces WB), Joel Nicolau (Caja Rural – Seguros RGA), Mattia Bais (Drone Hopper – Androni Giocattoli), Mark Christian (EOLO-Kometa), Hector Carretero (Equipo Kern Pharma) e Matteo Vercher (TotalEnergies).

Il vantaggio è sempre stato ridotto, a 50 km dall’arrivo si sono registrati i primi scatti. A 10 km dal traguardo tentativo di Thomas Gloag, poi è stato il turno di Vincenzo Nibali. Il siciliano è stato poi raggiunto dalla Movistar. In volata è andato in scena il trionfo di Pogacar su Higuita e Valverde. Il migliore degli italiani è stato Domenico Pozzovivo, ottavo.

ORDINE D’ARRIVO

1 [SLO] Pogacar Tadej UAE Team Emirates 04:36:59

2 [COL] Higuita Sergio BORA-hansgrohe

3 [ESP] Valverde Alejandro Movistar Team

4 [FRA] Latour Pierre TotalEnergies

5 [FRA] Cosnefroy Benoît AG2R Citroën Team

6 [GBR] Yates Adam INEOS Grenadiers

7 [NED] Mollema Bauke Trek-Segafredo

8 [ITA] Pozzovivo Domenico Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux

9 [ESP] Herrada Jesus Cofidis

10 [FRA] Molard Rudy Groupama-FDJ