Tragedia nel mondo della WWE: morta a 30 anni Sara Lee

La WWE piange la scomparsa dell’ex vincitrice della WWE Tough Enough Sara Lee, mort all’età di 30 anni. A confermare la notizia è stata la madre, che su Facebook ha scritto: “è con il cuore pesante che condividiamo la notizia che la nostra Sarah Weston è andata a stare con Gesù. Siamo tutti sotto shock, vi chiediamo di rispettare il lutto della nostra famiglia. Abbiamo tutti bisogno di preghiere, specialmente Cory e i suoi figli“.

L’ex grappler era sposata col collega, ex WWE, Westin Blake, e aveva tre figli con lui. Lee è diventata famoso nella stagione 2015/16 del reality show Tough Enough. I partecipanti hanno dovuto prendere parte all’allenamento di wrestling professionale e competere per un contratto con la WWE, che è andato al vincitore dello spettacolo. Dopo aver vinto lo spettacolo e aver ricevuto il contratto dal capo della WWE Triple H, si è unita al marchio di sviluppo della WWE NXT e ha lavorato a numerosi eventi dal vivo. Tuttavia, è stata rilasciata dalla società pochi mesi dopo.

La causa della morte non è stata ancora rivelata. Dal suo ultimo post si intuisce che avesse problemi di salute: “festeggiando finalmente di essere abbastanza in salute per andare in palestra 2 giorni di seguito 👏 la prima infezione del seno in assoluto mi ha preso a calci in culo“, aveva scritto due giorni fa.