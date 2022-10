Totti restituisce a Ilary Blasi le borse, ma dei Rolex non c’è traccia

SportFair

Sembrava che tra Totti e Ilary si fosse arrivati ad un accordo: i due si sarebbero restituiti tutti i beni di cui si erano impossessati senza il consenso dell’altro.

La conduttrice italiana, ex del Pupone, ha preso dalla cassetta di sicurezza della banca tutti i Rolex, mentre l’ex capitano della Roma si è impossessato delle borse di marca della moglie.

Un inizio di guerra che non prometteva nulla di buono, ma negli ultimi giorni sembrava che i due avessero trovato un accordo e che fossero pronti a restituirsi tutto a vicenda, per un primo ‘riavvicinamento’, un passo importante pacificatorio per rendere la separazione meno aspra.

Se, però, Francesco ha restituito a Ilary le sue borse, sembra che la conduttrice non abbia ancora ricambiato con i Rolex. D’altronde, i suoi legali lo avevano detto “rivuole le borse, ma non restituirà i Rolex”.

In una storia Instagram di qualche giorno fa di Alessia Soldani, parrucchiera dei vip e amica di Ilary (secondo Totti l’avrebbe aiutata a mettersi in contatto con un amico), appare in salone proprio una bella vorsa rosa, Chanel, che potrebbe proprio essere una di quelle restituite dal Pupone.