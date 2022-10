Ancora caos al torneo di tennis a Napoli: match sospesi anche oggi

SportFair

E’ una situazione molto delicata per quanto riguarda il torneo Atp di Napoli, in corso di svolgimento. Dopo la partita di ieri interrotta tra Nardi e Moutet, si sono verificati altri spiacevoli episodi. Dopo i ritardi dovuti all’allestimento del campo che ha obbligato i tennisti a giocare a Pozzuoli, si è registrato il problema dell’umidità.

Il campo diventa molto scivoloso ed il rischio di infortuni per gli atleti aumenta. Nella giornata di oggi la partita sul Centrale tra l’ungherese Marton Fucsovics e il cinese Zhang è stata interrotta sul punteggio di 4-6, 2-2. Stesso destino anche per il match tra il croato Borna Gojo e il serbo Laslo Djere sul 6-4, 5-5 per il serbo.

Non sono ancora iniziate le gare tra Passaro contro McDonald e Fognini contro Grenier. L’organizzazione ha confermato il rinvio delle partite a domani, si tratta di una situazione spiacevole che rischia di condizionare ulteriormente lo spettacolo in campo.