Torneo ATP di Napoli, interrotta Nardi-Moutet: a rischio l’incolumità dei tennisti

Il torneo ATP di Napoli non sta di certo riscuotendo grande successo. Il torneo campano ha da subito mostrato delle problematiche organizzative: il campo con le bolle, un solo campo disponibile per tutte le partite, la struttura non pronta in tempo per l’inizio del torneo.

Le qualificazioni, infatti, si sono disputate al Tc Pozzuoli, a Monteriuscello. Adesso emergono nuove problematiche: la sfida tra Nardi e Moutet del torneo ATP 250 di Napoli è stata interrotta dopo solo 4 game. Il match è stato sospeso a causa del campo troppo scivoloso: troppa umidità e incolumità dei giocatori a rischio.