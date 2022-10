“Buttalo di sotto”, tifoso dell’Inter aggredito allo stadio di Firenze | VIDEO

SportFair

La partita Fiorentina-Inter, valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A potrebbe portare conseguenze anche dal punto di vista disciplinare. Colpo grosso della squadra di Simone Inzaghi, sempre più in grande forma ed in grado di rientrare in corsa per lo scudetto. In Champions League è vicinissima la qualificazione agli ottavi di finale.

La squadra di Vincenzo Italiano sta attraversando un periodo molto deludente e il rischio è di fallire gli obiettivi stagionali è concreto. Vantaggio immediato dell’Inter che passa con un gol di Barella, poi il raddoppio di Lautaro Martinez. La Fiorentina rientra in partita con un calcio di rigore trasformato da Cabral, proteste dei padroni di casa per il mancato cartellino nei confronti di Dimarco.

Tantissime emozioni nella ripresa. I padroni di casa trovano il pareggio con Ikone, al 73′ il nuovo vantaggio dei nerazzurri con un calcio di rigore trasformato da Lautaro Martinez. Al 90′ la Fiorentina sembra trovare il gol del definitivo pareggio con Jovic, ma a tempo quasi scaduto è Mkhitaryan a siglare il 3-4.

La partita ha fatto molto discutere anche per altri motivi. L’Inter ha denunciato un’aggressione verbale ai suoi dirigenti sulle tribune del Franchi da parte della dirigenza della Fiorentina, ma non finisce qua: i nerazzurri hanno anche aggiunto che i dirigenti viola avrebbero colpito con dei pugni la porta dello spogliatoio dell’Inter. La Fiorentina ha smentito la versione nerazzurra. Secondo i padroni di casa il dg Barone avrebbe solo aperto una porta che collega la tribuna autorità allo spogliatoio dell’Inter e della Fiorentina.

Nelle ultime ore è diventato virale il VIDEO di un’aggressione nei confronti di un tifoso dell’Inter. Il fatto è accaduto dopo il gol del definitivo 3-4. Nel dettaglio in Maratona, vicino al settore ospite dei nerazzurri, si sono registrati momenti di tensione. Un tifoso nerazzurro è stato raggiunto e aggredito da alcuni supporter viola. In sottofondo si sente una frase bruttissima: “buttalo di sotto, Dimarco”.