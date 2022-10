Si chiama Thiaw e si pronuncia “Chauw”: tutto sul difensore del Milan che ha salvato la porta contro il Verona | VIDEO

SportFair

Il Milan continua la marcia scudetto, la squadra di Stefano Pioli è una seria candidata per la vittoria finale. I rossoneri sono in corsa tra campionato e Champions League, in Serie A occupano la terza posizione a tre punti dalla vetta occupata dal Napoli e in Europa la qualificazione agli ottavi di finale è ancora possibile. L’ultima partita contro l’Hellas Verona si è conclusa sul risultato di 1-2, il gol decisivo è stato realizzato da Tonali nel finale.

Non è stata una partita facile per la compagine di Stefano Pioli, in particolar modo la squadra di Bocchetti ha fallito alcune occasioni vantaggiose. Nei minuti finali il Milan ha lanciato in campo Malick Thiaw, il difensore è stato messo subito alla prova in una fase di pressione dei padroni di casa ed è riuscito a salvare la porta di Tatarusanu con grandi interventi.

Chi è Malick Thiaw

Malick Thiaw è un calciatore calciatore tedesco, difensore del Milan e della Nazionale tedesca Under-21. E’ un classe 2001, ancora giovanissimo e con ampi margini di miglioramento. E’ un difensore centrale in grado di giocare sia a destra che a sinistra, in più nel ruolo di terzino destro e in posizione leggermente più avanzata, davanti la difesa.

E’ nato in Germania da padre senegalese e madre finlandese. E’ cresciuto nelle giovanili di Leverkusen, Borussia M’gladbach e Schalke 04, poi l’esordio in prima squadra. Nell’estate 2022 è stato acquistato dal Milan per circa 5 milioni di euro ed il suo contributo è stato subito decisivo. L’esordio contro il Verona è stato da ricordare, Thiaw ha salvato la porta in due occasioni. Una curiosità riguarda la pronuncia del suo cognome: “Chauw” con una w finale che è quasi impercettibile.