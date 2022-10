Tentativo di rapina nella villa di Angel Di Maria: l’argentino in casa con Vlahovic

SportFair

Giovedì di paura per Angel Di Maria, protagonista ieri in campo nella sfida di Champions League tra Juventus e Maccabi di Champions League. Il calciatore della Juventus ha subito un tentativo di furto nella sua villa a Torino. Rapina fortunatamente sventata, ma lo spavento è stato enorme: l’argentino, infatti, si trovava nella sua abitazione nel momento in cui i ladri sono entrati.

La rapina è stata sventata dalla polizia, intervenuta appena scattato l’allarme. Di Maria era in compagnia del suo compagno di squadra Dusan Vlahovic. Uno dei rapinatori è stato arrestato.