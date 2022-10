SportFair

E’ tutto pronto a Buriram per le qualifiche del GP della Thailandia. I piloti della MotoGP sono scesi in pista per la quarta ed ultima sessione di prove libere del weekend.

E’ Johann Zarco il più veloce della sessione, seguito da un buon Jack Miller e da Bezzecchi. Continua il buon weekend di Binder, quarto, mentre Jorge Martin è quinto davanti alle Yamaha di Morbidelli e Quartararo.

Nono tempo per Bastianini, mentre Bagnaia ed Aleix Espargaro sono rispettivamente 13° e 14°.