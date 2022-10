Crutchlow davanti a tutti in Malesia! I tempi delle FP2 di MotoGP

SportFair

Dopo una sospensione a causa del maltempo, i piloti della MotoGP sono potuti finalmente scendere in pista per le FP2 del Gp della Malesia. Al termine della sessione è Cal Crutchlow a chiudere in testa alla classifica dei tempi.

Il britannico della Yamaha si è lasciato alle spalle un buon Bagnaia, che sul finale è riuscito a fare un importante balzo in avanti, e Alex Marquez.

Quarto tempo per Jack Miller, seguito da Zarco e Maverick Vinales. Morbidelli riesce a far meglio del suo compagno di squadra, Quartararo, solo nono in pista oggi. Chiude la top 10 invece Luca Marini.