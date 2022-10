Il team manager Marc Bracke morto suicida: era accusato di molestie sessuali

SportFair

Una notizia ha sconvolto il mondo del ciclismo: il team manager Marc Bracke è morto all’età di 53 anni. Secondo quanto riportano alcuni media del Belgio, tra cui Het Laatste Nieuws, si è trattato di un suicidio. Era un dirigente del team continental femminile Doltcini-Van Eyck-Proximus ed era stato accusato da due atlete di molestie sessuali.

Bracke era stato condannato dalla commissione etica dell’Uci a 3 anni di squalifica e aveva sempre negato le accuse. Per la giustizia ordinaria francese non era colpevole: il procuratore di Montargis aveva archiviato il caso, non era stata riscontrata l’intenzione di molestia sessuale ma di un equivoco nato dalle difficoltà di conoscenza della lingua inglese.

“È con grande tristezza che Doltcini riceve anche la notizia della morte improvvisa di Marc Bracke. Marc ha lavorato come ex team manager della squadra femminile Doltcini – Van Eyck Sport per alcuni anni a stretto contatto con la nostra azienda. Auguriamo alla sua famiglia, in particolare alla sua fidanzata Shana, agli amici e ai conoscenti molta forza per la morte di Marc”, si legge nel comunicato.