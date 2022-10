Tamberi ed il padre coach si separano, è ufficiale: “non ci sentiamo dal giorno del mio matrimonio”

Le vacanze sono terminate! Dopo tre splendide settimane di viaggio di nozze con Chiara, in luoghi da favola, Gianmarco Tamberi, che anche in luna di miele ha fatto attenzione alla dieta e ha continuato ad allenarsi, è tornato in Italia ed è motivato e carico per iniziare un nuovo lavoro verso dei chiari obiettivi.

“Mi attende una sfida importante: quella del nuovo allenatore. È come se dovessi dimostrare qualcosa. A me stesso e agli altri. Dopo la stagione olimpica è stato difficile trovare le giuste spinte. Ho fatto bene le gare più importanti dell’anno, dai Mondiali indoor a quelli all’aperto, dagli Europei alla finale di Diamond League. Ma per il resto ho arrancato proprio per mancanza di motivazioni. Adesso, invece, ho ben chiari gli obiettivi. Quali? I Mondiali di Budapest 2023, gli Europei di Roma e l’Olimpiade di Parigi 2024. Ne realizzassi anche solo uno… A quel punto mediterei sul mio futuro“, ha raccontato alla rosea.

Tamberi ufficializza dunque la rottura col padre: “non ci sentiamo praticamente dal giorno del matrimonio, dovremo incontrarci, ma per entrambi è giusto così. Eravamo sul filo da anni. Mi ha tolto dal campo di basket e mi ha portato all’oro olimpico. In coppia abbiamo raggiunto l’apice. Ora abbiamo bisogno di battere strade diverse. Ed è facile che il tutto si trasformi in opportunità. Se vorrà potrà continuare a farmi da manager per le gare“, ha spiegato.