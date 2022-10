Stop alle auto benzina e diesel dal 2035: quale futuro per la Formula 1?

SportFair

L’Unione Europea ha un chiaro obiettivo “dal 2035 in poi nell’Ue potranno essere vendute o messe sul mercato solo auto a emissioni zero”. E’ quanto dichiarato l’eurodeputato olandese di Renew Europe Jan Huitema, relatore del Parlamento sul file, in una conferenza stampa a Bruxelles. L’obiettivo è quello di arrivare ad una mobilità ad emissioni zero, l’intenzione riguarda la riduzione delle emissioni di Co2 del 55% per le auto nuove e del 50% per i nuovi furgoni entro il 2030.

Come conferma Huitema “l’obiettivo di questa legge non è bandire il motore a scoppio”, ma far sì che “dal 2035 solo auto a emissioni zero potranno essere messe sul mercato”. Ed emissioni zero “significa no anidride carbonica, no ossidi di azoto”, ha aggiunto.

“Siamo all’inizio di una grande transizione in Europa”, che riguarda “non solo le auto ma anche altri mezzi di trasporto: è una pietra miliare” nel percorso verso la neutralità climatica, ha aggiunto l’olandese. Un produttore che soddisfa determinati parametri per la vendita a zero o basse emissioni può essere premiato con obiettivi di Co2 meno severi. “L’accordo include una clausola di revisione che garantirà che nel 2026 la Commissione valuti attentamente i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi di riduzione del 100% delle emissioni e la necessità di rivedere tali obiettivi tenendo conto degli sviluppi tecnologici, anche per quanto riguarda le tecnologie ibride”.

“E’ una decisione storica”, afferma Pascal Canfin, presidente della commissione Ambiente del Parlamento Europeo. “Stiamo anche avviando il processo per avere nel 2025, dopo una precisa valutazione delle esigenze finanziarie, un Fondo di transizione dedicato ai dipendenti del settore e nel 2023 una nuova legge accelererà la diffusione delle flotte aziendali”.

Quale futuro per la Formula 1?

Già entro il 2026 le auto di Formula 1 dovrebbero utilizzare combustibile al 100% sostenibile. In questa stagione le monoposto stanno utilizzando una miscela di carburante denominata E10, ovvero composta al 10% di etanolo prodotto da fonti rinnovabili. Un primo passo in avanti è stato realizzato con l’introduzione della Formula E, il primo campionato mondiale di monoposto elettriche. E’ chiamata ufficialmente ABB FIA Formula E World Championship e la missione è stata quella di promuovere la mobilità sostenibile e mettere i veicoli elettrici in primo piano per garantire un futuro più pulito. La notizia dello stop delle auto diesel e benzina dal 2035 rappresenta un ulteriore cambiamento che, inevitabilmente, dovrebbe toccare anche la Formula 1.