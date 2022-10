Sonego subito out a Vienna: Ruusuvuori vince in due set

SportFair

Esordio amaro per Lorenzo Sonego al torneo ATP di Vienna. Dopo il forfait di Matteo Berrettini, costretto ad alzare bandiera bianca per i problemi al piede accusati durante il torneo ATP 250 di Napoli, il torneo di Vienna perde un altro italiano.

Lorenzo Sonego è uscito al primo turno del torneo in corso sui campi in cemento della città austriaca. L’azzurro ha ceduto a Ruusuvuori in soli due set: la sfida è terminata col punteggio di 6-2, 6-3 dopo un’ora e 25 minuti di gioco. Il finlandese, numero 43 al mondo, stacca il pass per gli ottavi di finale.

Domani sarà il turno di Jannik Sinner: unico italiano in corsa a Vienna.