Lorenzo Sonego non sorride a Firenze: il tennista italiano, numero 51 al mondo, è stato eliminato al primo turno del torneo italiano, in corso sui campi in cemento indoor della città toscana, dove domani scenderà in campo anche Berrettini.

Sonego non è riuscito a superare il primo turno, cedendo allo spagnolo Zapata Miralles. Il match è terminato dopo un’ora e 35 minuti di gioco con un doppio 6-4. Agli ottavi di finale, Zapata Miralles sfiderà un altro italiano, Musetti.