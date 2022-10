Sinner saluta Vienna: Medvedev conferma i favori del pronostico

SportFair

Niente da fare per Jannik Sinner, sconfitto ai quarti di finale da Daniil Medvedev. La partita è stata in bilico solo nel primo set, poi il russo è riuscito a prendere in mano la situazione e l’italiano non è stato in grado di reagire. L’ex numero uno al mondo ha chiuso i conti in un’ora e 30 minuti.

Prova di forza di Medvedev che conquista subito un break, poi controlla senza problemi e vince 6-4 il primo set. Il secondo set si chiude senza storia a favore del russo che si è confermato superiore. Sinner ha pagato anche qualche problemino fisico. La partita si è conclusa 2-0 (6-4, 6-2) a favore del russo che è volato in semifinale.