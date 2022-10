Sinner non recupera dall’infortunio alla caviglia: “non potrò partecipare al torneo di Firenze”

SportFair

Jannik Sinner è reduce da un infortunio durante il torneo di Sofia, il tennista italiano non è riuscito a superare la semifinale contro Holger Rune. L’azzurro si è procurato una distorsione alla caviglia e la decisione è stata quella di non prendere parte al torneo di Firenze. L’annuncio è arrivato dal diretto interessato sul profilo social.

“È stato frustrante dovermi ritirare la settimana scorsa. Ho parlato con i miei dottori e mi hanno invitato a restare ancora un po’ a riposo. Purtroppo questo significa che non potrò partecipare al torneo di Firenze, ma ora è tempo di mettersi al lavoro per tornare più forte”. Le chance di qualificazione per le Nitto Atp Finals di Torino sono sempre più ridotte. Sinner potrebbe giocare sul cemento di Napoli, dal 17 al 23 ottobre e poi a Vienna per poi chiudere al Masters 1000 di Parigi Bercy.