Giornata nera per Sinner: ko contro Rune a Sofia e brutto infortunio | VIDEO

E’ stata una giornata da dimenticare per i colori italiani del tennis. Dopo l’eliminazione di Musetti, si è registrato a Sofia anche il ko di Jannik Sinner. E’ sfumata la possibilità di una finale tutta italiana, addirittura è arrivata inaspettata una doppia eliminazione in semifinale. Sinner non è riuscito a confermare il pronostico della vigilia, Holger Rune ha conquistato una grande impresa.

La semifinale si apre a favore di Sinner, l’azzurro piazza il break sul più bello e chiude il primo set 7-5. Nel secondo set si registra la reazione del danese che vince 4-6. Nel terzo e decisivo set Rune si dimostra più in forma e scappa. Nel finale brutta caduta per Sinner, costretto al ritiro a causa di un infortunio.