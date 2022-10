Sinner, brutto ko contro Huesler: è già fuori da Parigi-Bercy

SportFair

Non era sicuramente al meglio della forma, ma la prestazione di Jannik Sinner al torneo di Parigi-Bercy non può essere considerata all’altezza. Già fuori dalle possibilità di qualificarsi alle Finals, l’italiano non è riuscito a superare il primo turno, il 21enne non è stato in grado di confermare il risultato di Musetti contro Cilic. In giornata anche la partita di Sonego contro Tiafoe.

Delusione per Jannik Sinner, mai in partita nel match del primo turno contro Marc-Andrea Huesler. Il pronostico della vigilia è stato completamente ribaltato. Lo svizzero è stato molto concreto ed è riuscito a sfruttare le difficoltà dell’italiano. Il primo set è senza storia, Huesler piazza due break e chiude 6-2. Il numero 12 Atp non riesce a reagire nel secondo set, lo svizzero controlla e chiude 6-3. Il risultato può essere considerato assolutamente a sorpresa.