Simona Halep sospesa per doping: rischia fino a 4 anni di stop

Arrivano pessime notizie per Simona Halep. La tennista rumena, ex numero 1 al mondo, è stata provvisoriamente sospesa dall’Agenzia internazionale per l’integrità del tennis dopo aver fallito un test antidoping a cui si è sottoposto durante lo scorso US Open.

L’ITIA ha annunciato la sospensione oggi. Un brutto episodio per Simona Halep, due volte campionessa Slam, attualmente numero 9 al mondo, che di recente ha annunciato una pausa a seguito di un intervento chirurgico al naso per dei problemi di respirazione.

L’ITIA ha affermato che Halep è risultato positivo al Roxadustat, una sostanza vietata. Simona Halep, stando al codice mondiale anti-doping, rischia uno stop fino a 4 anni, che potrebbe essere ridotto in caso di ammissione dell’infrazione.