Il Cholito Simeone manda il Napoli in vetta solitaria: colpo in trasferta, la Cremonese crolla nel finale

E’ sempre più Cholito Simeone. L’impatto dell’ex Verona con la maglia del Napoli è stato devastante, l’attaccante ha una media realizzativa molto alta ed è una riserva di lusso. Continua il momento entusiasmante della squadra di Luciano Spalletti che vola in testa in solitaria alla classifica del campionato di Serie A. Ancora una partita coraggiosa per la Cremonese, ma un altro risultato negativo.

Luciano Spalletti si schiera con il tridente Kvaratskhelia, Raspadori, Politano, la Cremonese risponde con Dessers e Afena-Gyan. Subito una grande occasione per gli azzurri, Rrahmani scheggia la traversa. Subito una reazione della Cremonese che va vicina al vantaggio con Dessers. Al 24′ la gara si sblocca: calcio di rigore per un fallo su Kvaratskhelia, non sbaglia Politano.

Il Napoli ha alcune occasioni per raddoppiare, principalmente con Raspadori. Gol sbagliato, gol subito: tiro deviato e Dessers firma il pareggio. Inizia il pressing della squadra di Spalletti, alla ricerca del gol del vantaggio. Il gol da tre punti arriva con il solito Simeone che sfrutta un ottimo cross di Mario Rui. Nel finale la chiudono Lozano e Olivera, finisce 1-4. Il Napoli in testa alla classifica del campionato di Serie A con 23 punti.