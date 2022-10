Serena Williams ci ripensa! “Non sono in pensione”

SportFair

Era agosto quando Serena Williams annunciava di volersi allontanare dal tennis, a settembre poi, c’è stata la sua ultima partita all’US Open, con saluti commoventi e lacrime. Tutto, dunque, faceva pensare ad un ritiro.

Ebbene no! La tennista statunitense, ex numero 1 al mondo e vincitrice di 23 Slam, ha recentemente dichiarato di non essere in pensione. “Le possibilità di tornare sono molto alte. Puoi venire a casa mia, ho un campo da tennis“, ha affermato la 41enne.

“Non ho ancora pensato al ritiro. Ma l’altro giorno mi sono svegliata, sono uscita in campo e per la prima volta nella mia vita ho capito che non stavo giocando per un torneo, e mi sono sentita molto strana. È stato come il primo giorno del resto della mia vita e mi sto divertendo, ma sto ancora cercando di trovare quell’equilibrio“, ha aggiunto parlando al TechCrunch Disrupt di San Francisco, come riportato da TMZ.