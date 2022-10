Seppi, che amarezza! La Federtennis gli nega la wild card: “uno spreco darla a uno che si ritira”

SportFair

Andreas Seppi ha annunciato pochi giorni fa il suo ritiro dal tennis. Il 38enne di Bolzano, nel suo annuncio, aveva anche comunicato che avrebbe salutato il suo amato sport a Firenze o a Napoli, tornei in programma per queste settimane.

Seppi, però, purtroppo, non avrà il suo ultimo saluto al tennis poichè è andato a sbattere contro il muro della Federazione. La Federtennis, infatti, ha negato una wild card al tennista italiano: “mi sarebbe tanto piaciuto giocare in tabellone a Firenze o a Napoli per dare l’addio al tennis, purtroppo però la Federazione Italiana Tennis non me lo ha permesso, dicendomi che “dare la wild card a uno che si ritira sarebbe stato uno spreco”“, ha scritto Seppi sui social per raccontare lo spiacevole episodio.