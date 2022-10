Mario Sconcerti nella bufera: “Haaland ha la faccia da sindrome down” | VIDEO

SportFair

Erling Haaland è sicuramente l’attaccante del momento. Il norvegese si è confermato in un momento di forma impressionante e la media realizzativa è veramente clamorosa. Si tratta forse del miglior centravanti in circolazione e i margini di miglioramento sono ancora netti. Il Manchester City ha messo a segno un grandissimo colpo di mercato, l’ex Dortmund è in grado di trascinare la squadra in Premier e Champions League.

Continuano le discussioni sulla forza di Haaland, lo stesso Cassano ha messo in dubbio le qualità tecniche del norvegese ma una frase del giornalista Mario Sconcerti ha scatenato le polemiche, durante una trasmissione radiofonica. “Haaland ha questa faccia un po’ da sindrome down. Non ha una faccia normalissima”. La reazione dei conduttori radiofonici è stata di imbarazzo, probabilmente spiazzati dalla frase del giornalista.