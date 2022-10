Denunciato scandalo nel calcio: “orgia tra componenti dello stesso club”

SportFair

Un nuovo scandalo ha travolto il calcio femminile e potrebbe portare nuove conseguenze. Si tratta di un episodio a sfondo sessuale, la situazione è ancora molto incerta ma è circolato un documento nel quale vengono svelati tutti i dettagli sul party trasgressivo a sfondo sessuale tra calciatrici e staff tecnico di un club lusitano.

I nomi dei protagonisti non sono stati ancora svelati, ma la vicenda ha fatto il giro dei principali giornali all’estero. I fatti risalirebbero alla stagione 2021-2022 e la squadra segnalata è il Futebol Clube Famalicão, formazione femminile che disputa la Primera Liga. La vicenda è nata dalla rivelazione di ex atlete della squadra.

“Ho deciso di raccontare la mia situazione. Vedendo diverse mie colleghe portare allo scoperto molestie sessuali subite da un allenatore o un direttore sportivo mi sono convinta a dire tutto… l’ho fatto anche per la condotta dei dirigenti del Famalicão, che sono stati avvertiti e non hanno fatto nulla”, racconta il quotidiano portoghese ‘Publico‘. Si parla di un’orgia che avrebbe coinvolto almeno 8 persone e si sarebbe svolta in un appartamento della società. Il caso è partito dalla denuncia di violenza sessuale presentata da calciatrici contro l’allenatore.

In corso accertamenti anche su una serie di messaggi compromettenti e portati alla luce da un ex dirigente. L’allenatore ha allontanato ogni accusa. “È un tentativo di screditarmi dal punto di vista professionale. Tutte le accuse che mi sono state rivolte sono assolutamente infondante. La gente dimentica che ho una famiglia e quali sono le conseguenze sulla mia vita”, ha detto a TVI.

L’agente Daniela Lopes ha attaccato il Famalicao. Sono state pubblicate su Twitter delle conversazioni tra l’allenatore e alcune giocatrici, confermando che il club era stato avvertito della situazione. La società starebbe per affidare la squadra ad un nuovo allenatore, in attesa di nuovi accertamenti per chiarire la situazione.