Una luce nel disastro del da Luz: Samuel Iling-Junior, la freccia della Juve

Tante note stonate nella partita di Champions League della Juventus contro il Benfica, ma una sicuramente positiva: stiamo parlando di Samuel Iling-Junior, giovane calciatore protagonista di una grandissima prestazione contro i portoghesi. La stagione dei bianconeri è sempre più negativa, fuori dalla Champions League dopo la fase a gironi e in grande ritardo anche in campionato.

La fase a gironi della Juventus è stata da dimenticare: una vittoria e quattro sconfitte non rappresentano un bottino all’altezza di un club con grande storia come quello bianconero. Il girone era assolutamente alla portata, il Maccabi Haifa è nettamente inferiore come dimostrano i 7 gol rifilati ieri dal Psg, la Juve ha addirittura perso.

Il Benfica è almeno una squadra dello stesso livello dei bianconeri e dal punto di vista tecnico la compagine di Allegri sembra avere qualcosa in più. La partita in Portogallo non è stata mai in discussione, solo nei minuti finali la Juventus è riuscita a reagire. Vantaggio immediato del Benfica con Antonio Silva, poi il pareggio di Kean. L’ingenuità di Cuadrado porta al rigore, poi trasformato da Joao Mario. I padroni di casa chiudono i conti con una grande doppietta di Rafa Silva. La reazione dei bianconeri si è registrata dal 70′, dall’ingresso in campo di Samuel Iling-Junior. Il classe 2003 è stato autore dell’assist per il gol di Milik, poi è stato protagonista del cross per la marcatura di McKennie.

Chi è Samuel Iling-Junior

Samuel Iling-Junior è un calciatore inglese, attaccante della Juventus Under 23. E’ un esterno di sinistra, in grado di disimpegnarsi sia a centrocampo che in attacco, è in grado di giocare anche a destra. E’ stato definitivo il vice-Kostic. E’ molto veloce, bravo a saltare l’uomo e decisivo in fase di cross. E’ cresciuto nel Chelsea ed è stato aggregato all’Under-19. Poi il blitz della Juventus, è stata superata la concorrenza di squadre come Paris Saint-Germain, Bayern Monaco e Borussia Dortumund. E’ stato aggregato alla Juventus U23, squadra che disputa il campionato di Serie C, si è dimostrato uno dei migliori e successivamente convocato in prima squadra. Si è messo subito in grande mostra nella sfida contro il Benfica ed è destinato ad entrare a far parte definitivamente del gruppo di Allegri.