Disastro Sainz: brutta partenza, contatto con le Mercedes e ritiro | VIDEO

E’ iniziato il gran premio di Formula 1 negli Stati Uniti, nuovo appuntamento del campionato. Max Verstappen si è laureato campione del mondo con grande merito ma la stagione è ancora in grado di regalare emozioni per la corsa al secondo posto con Perez, Leclerc, Russell e Sainz ancora in corsa.

La pole position è stata conquistata da Sainz, il ferrarista protagonista di una grande qualifica. Poi Max Verstappen e le due Mercedes di Russell e Hamilton. In dodicesima posizione Leclerc, a causa di una penalità. Partenza pessima di Sainz che si è fatto superare in partenza da Verstappen. Poi il contatto con le Mercedes, il ferrarista è stato subito costretto al ritiro. Cinque secondi di penalità per Russell.

George has been given a five-second time penalty for his part in the lap one collision with Carlos. Replay shows Russell ran into Sainz at Turn 1. Sainz is back in the garage and out of the race. #F1 #F122 #USGP #USGP2022 @COTA pic.twitter.com/s3ZnQfF3Yd

— F1 Community in Ethiopia (@f1ethiopia) October 23, 2022